ألمانيا تعتزم نقل نظامين إضافيين للدفاع الجوي من طراز "IRIS-T" إلى أوكرانيا

تعتزم ألمانيا نقل نظامين للدفاع الجوي إلى أوكرانيا من طراز "IRIS-T" بحلول نهاية عام 2023، بحسب ما ذكرت صحيفة "NV" الأوكرانية بالإشارة إلى السفير الألماني في كييف مارتن يغير.

ونقلت الصحيفة عن السفير قوله: "الآن يتم نشر ثلاثة أنظمة [IRIS-T] في أوكرانيا، ومن المخطط [نشر] خمسة بحلول نهاية العام".

ووعد السفير بأنه بالإضافة إلى IRIS-T، ستزود ألمانيا أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات، لكنه لم يحدد عددها وتواريخ التسليم التقريبية.

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ألمانيا تخطط لتوريد وسائل إضافية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع تسليم تلك الأسلحة لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري. وسيتم توريد أنظمة IRIS-T إضافية بعد صنعها.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت في وقت سابق بأن من الضروري إقامة "مظلة" من الدفاعات الجوية فوق مواقع البنية التحتية الأوكرانية.

المصدر: NV