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بلومبرغ: ألمانيا ستقدم لأوكرانيا منظومة IRIS-T وعربات "غيبارد"

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بلومبرغ: ألمانيا ستقدم لأوكرانيا منظومة IRIS-T وعربات
Globallookpress Sebastian Gollnow/dpa
منظومة IRIS-T الصاروخية
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ألمانيا تخطط لتوريد وسائل إضافية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وقالت المصادر إن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا منظومة IRIS-T الصاروخية وأكثر من 10 عربات "غيبارد" المضادة للطيران.

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ومن المتوقع تسليم تلك الأسلحة لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري. وسيتم توريد أنظمة IRIS-T إضافية بعد صنعها.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت في وقت سابق بأن من الضروري إقامة "مظلة" من الدفاعات الجوية فوق مواقع البنية التحتية الأوكرانية.

المصدر: بلومبرغ

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