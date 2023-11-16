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لجنة التحقيق الروسية ترفع قضايا جنائية ضد أكثر من 520 مرتزقا من 44 دولة

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لجنة التحقيق الروسية ترفع قضايا جنائية ضد أكثر من 520 مرتزقا من 44 دولة
Globallookpress Diego HerreraKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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تجري لجنة التحقيق الروسية محاكمة جنائية ضد 523 مرتزقا أجنبيا من 44 دولة شاركوا في الأعمال العدائية بأوكرانيا.

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جاء ذلك وفق ما أفادت به الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية، حيث تابعت: "يتم تنفيذ الملاحقات الجنائية ضد 523 مرتزقا أجنبيا من 44 دولة، من بينهم مواطنو بلجيكا وبريطانيا العظمى وجورجيا وإسرائيل ولاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفنلندا وهولندا، وهم متهمون غيابيا بموجب الجزء الثالث من المادة 359 من القانون الجنائي".

وأشارت اللجنة إلى أنه تم وضع 39 شخصا على قائمة المطلوبين الدولية، كما تم اتخاذ إجراء وقائي لـ 16 متهما على شكل حبس غيابي. وقد عقد رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين اجتماعا تنفيذيا في منطقة خيرسون للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين والعسكريين الروس.

المصدر: تاس

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