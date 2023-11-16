اكتشاف مختبرات لتحضير المخدرات في فولغوغراد تدار من أوكرانيا

أفاد فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في فولغوغراد، بأن رجاله اكتشفوا 3 مختبرات لتحضير المخدرات في هذه المقاطعة، تم إنشاؤها بإشراف أشخاص في أوكرانيا.

وجاء في بيان الفرع أنه تم ضبط حوالي 50 كيلوغراما من المخدرات خلال العملية.

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وقال البيان: "ثبت للتحقيق أنه تحت مراقبة وتنسيق مشرفين من أوكرانيا، نظم سبعة مواطنين روس عمل هذه المختبرات لإنتاج المخدرات، وقاموا باستخدام الإنترنت لبيعها ".

وضبط رجال الأمن، خلال عمليات التفتيش، حوالي 50 كيلوغراما من المخدرات ومشتقات N-ميثيلفيدرون وميفيدرون، فضلا عن أكثر من 12 كيلوغراما من مواد تصنيع المخدرات والمواد المثيرة للهلوسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف حوالي 3 آلاف لتر من الأحماض والكواشف الكيميائية والمعدات الخاصة وأكثر من 2.46 مليون روبل تم استلامها من ريع بيع المخدرات في أراضي روسيا.

وذكر البيان أنه تم فتح قضايا جنائية ضد المعتقلين بموجب مواد تتعلق بإنتاج وترويج المواد المخدرة بشكل غير قانوني (المادة 228 من قانون العقوبات الجنائية الروسي).

المصدر: نوفوستي