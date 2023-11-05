الأمم المتحدة: أفغانستان خفضت بشكل حاد زراعة خشخاش الأفيون

قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة في تقرير جديد، إن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان انخفضت بنسبة 95% بعد الحظر الذي فرضته حكومة طالبان في هذا المجال.

وفي أبريل 2022، منعت حركة طالبان الأفغانية زراعة الخشخاش في البلاد، وهددت المخالفين بإجراءات "تتوافق مع الشريعة الإسلامية".

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وأضافت الوكالة: "وفقا للتقديرات تراجعت زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان بنسبة 95% بعد الحظر الذي فرضته السلطات الفعلية في أبريل 2022".

ويشار إلى أن المساحة المزروعة بخشخاش الأفيون في أفغانستان انخفضت من 233 ألف هكتار إلى 10 آلاف هكتار عام 2023. ونتيجة لذلك، انخفضت كمية الأفيون المنتجة في أفغانستان من 6 آلاف طن عام 2022 إلى 333 طنا عام 2023.

ويؤكد التقرير أن التخلص بشكل كامل من إنتاج الأفيون سيكون له تأثير على الاقتصاد الأفغاني بأكمله، نظرا لأنه حتى عام 2023، كان تصدير منتجات الأفيون من أفغانستان يشكل أكبر مصدر للدخل في البلاد، وهو أكبر من صادرات البلاد المشروعة بأكملها.

وتقول هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المناطق الريفية في أفغانستان، التي تعتمد سبل عيشها إلى حد كبير على الدخل من زراعة خشخاش الأفيون.

المصدر: نوفوستي