المغرب.. مصادرة 40 كغ من الحشيش بمعبر باب سبتة

صادرت عناصر الجمارك المغربية العاملة بمعبر باب سبتة بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني، صباح يوم الجمعة، 39.4 كغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن قامت خلال عملية مشتركة بإخضاع سيارة خفيفة ذات ترقيم أجنبي لتفتيش دقيق.

وصرح بأن عملية التفتيش أفضت إلى العثور على كمية من المخدرات على شكل صفائح مدسوسة بعناية في أجزاء مختلفة من هيكل العربة، لاسيما الأبواب وأسفل المقاعد.

وتمت إحالة سائق السيارة الحامل للجنسية البلغارية إلى الشرطة القضائية لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما تم حجز السيارة الحاملة للوحات ترقيم فرنسية وكمية المخدرات من طرف الجمارك لفائدة البحث.

المصدر: "موقع Rue 20" المغربي