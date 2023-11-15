موسكو عن حزمة العقوبات الأوروبية الـ12: "نشاط عدواني وانتهاك للقانون الدولي"

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.

وأكدت زاخاروفا في مؤتمر صحفي تعليقا على الحزمة الـ12 من العقوبات المناهضة لروسيا بأنها "نشاط عدواني من جانب الغرب وانتهاك للقانون الدولي".

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وأضافت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي: "كل هذا، بطبيعة الحال، هو نشاط عدواني للغرب وانتهاك للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر في المفوضية الأوروبية لوكالة "نوفوستي" نقل مقترحات الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "بلومبرغ" اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، يقترح، من بين العديد من الأمور الأخرى، "فرض ضوابط جزئية على الأمور المتعلقة بالنقد: سيتعين على الشركات في أوروبا المملوكة جزئيا أو كليا لكيانات روسية أن تسعى للحصول على ضوابط رسمية في حال أرادت سحب الأموال من الاتحاد الأوروبي".

كيانات وأفراد هدف للحزمة الـ12

وقدم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بالتعاون مع المفوضية، الليلة الماضية إلى المجلس الاوروبي اقتراحا بشأن الحزمة المذكورة من العقوبات.

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وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي في مذكرة له اليوم الأربعاء بهذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تأتي "تماشياً مع القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في أكتوبر بشأن إضعاف قدرة روسيا على مواصلة عدوانها على أوكرانيا".

وبحسب المذكرة، يقترح بوريل فرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا إضافيا لدورهم في "تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، فضلا عن اعتماد "حظر جديد" على الصادرات والواردات، بالتعاون مع المفوضية، بالإضافة إلى إجراءات تشديديه على سقف أسعار النفط ومكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية.

وتشمل مقترحات الإدراج في قائمة الحظر "جهات فاعلة من قطاعات الجيش الروسي والدفاع وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشغلين اقتصاديين مهمين آخرين".

المصدر: RT + نوفوستي + آكي