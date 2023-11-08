بوريل يعد بتقديم حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا في الأيام المقبلة

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إنه يتوقع في الأيام المقبلة تقديم مقترحات حول الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأضاف بوريل، الذي شارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو يوم الأربعاء: "علينا أن نناقش حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وآمل أن أتمكن في الأيام المقبلة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، من تقديم حزمة جديدة من العقوبات، والتي سيتم تنسيقها مع أعضاء مجموعة السبع من أجل طرح نهج شامل ومنسق لها".

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ووفقا لبيان الخارجية اليابانية، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، خلال جلسة حول أوكرانيا في إطار اجتماع وزاري يستمر يومين في طوكيو، على وحدتهم في ممارسة ضغط العقوبات الصارمة على روسيا ومواصلة تقديم الدعم لنظام كييف.

في وقت سابق، ذكرت وسائل بعض الإعلام أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، وفقا للمقترحات، يمكن أن تشمل المواد الكيميائية والتكنولوجيات المستخدمة للأغراض العسكرية والمعادن المعالجة ومنتجات الألومنيوم والمنتجات المخصصة لقطاع البناء والنقل وآلات اللحام والتراخيص للبرمجيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري مناقشة إدراج حظر على استيراد الماس الروسي واتخاذ تدابير ضد محاولات التحايل على العقوبات من خلال بلدان ثالثة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بعد تلقي مقترحات المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على روسيا، فإن مناقشتها وموافقة دول الاتحاد الأوروبي عليها قد تستمر حتى نهاية العام.

المصدر: تاس