دول مجموعة السبع لن تقوم بتحرير الأصول الروسية دون تعويض أوكرانيا

لن تعيد دول مجموعة السبع إلى روسيا أصولها المجمدة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا حتى توافق موسكو على دفع تعويضات لأوكرانيا.

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جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع عقب اجتماعهم الذي استمر يومين في طوكيو، وتابع البيان: "نؤكد أنه وفقا لأنظمتنا القانونية، ستظل الأصول السيادية الروسية في ولاياتنا القضائية مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وقد اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان اليوم ويوم أمس، وأجروا مباحثات بشأن الوضع في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والأزمة في الشرق الأوسط.

وتتضمن المجموعة كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا، حيث تتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.

المصدر: تاس