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رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن تأييده لترشيح ترامب للرئاسة

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن تأييده لترشيح ترامب للرئاسة
AP J. Scott Applewhite
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن تأييده لترشيح دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2024.

وقال جونسون في تصريح لقناة "سي إن بي سي"، يوم الثلاثاء: "أنا كليا مع الرئيس ترامب، وأتوقع أن يكون مرشحنا وهو سيفوز، وعلينا أن نجعل (جو بايدن) رئيس ولاية وحدة. علينا أن نفعله".

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ووصف جونسون نفسه بأنه "واحد من أقرب حلفاء للرئيس ترامب في الكونغرس"، مضيفا أن ترامب كانت له "ولاية أولى رائعة".

وأصبح جونسون أكبر عضو في الحزب الجمهوري أعلن عن تأييده لدونالد ترامب، بينما تستمر الحملة للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري.

ويتنافس على حق الترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في 2024، سبعة مرشحين محتملين. ويتصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استطلاعات رأي الناخبين. ويعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أكبر منافس له، حسب الاستطلاعات.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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