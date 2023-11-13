"بوليتيكو": الجيش الفرنسي يستخدم جثث الحيوانات لتدريب القوات الأوكرانية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن ضباط فرنسيين، أن الجيش الفرنسي يقوم في معسكر عسكري سري في فرنسا بتدريب الجنود الأوكرانيين، باستخدام جثث الحيوانات.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الفرنسي يقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية اقتحام الخنادق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن ضباط فرنسيين: "توجهت أوكرانيا إلى فرنسا بطلب إعداد الجنود لتحمل ظروف القتال القاسية والعمل في ظروف البرد مع قلة النوم، وفي ظل انتشار جثث الحيوانات الميتة في الخنادق حتى يعتاد الجنود على رائحة الموت".

وذكرت الصحيفة أن "الفرنسيون يقومون من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 8 مساء، أي ستة أيام في الأسبوع، بتدريب الأوكرانيين على مهارات اقتحام الخنادق، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية والغابات، واستخدام المسيرات".

ولم يتم الكشف عن موقع المعسكر الفرنسي، ولا عن عدد الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم، في حين قال مسؤولون عسكريون فرنسيون إن "السلطات الأوكرانية لم ترغب في إجراء مقابلات مع مواطنيها خلال الزيارة الصحافية لأسباب أمنية".

هذا وأشارت صحيفة "لا ديبيش" La Dépêche إلى أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد، والنزاع في الشرق الأوسط، ومشاكل السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، عوامل تعزز تحقيق موسكو أهدافها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 715 قتيلا وجريحا، وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT + صحيفة "بوليتيكو"