رسو فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بميناء الجزائر

رست، اليوم الأحد، الفرقاطة "الأدميرال غريغوفيتش 745"، التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في ميناء الجزائر.

وأفاد بيان من وزارة الدفاع الجزائرية بأنه رست اليوم 12 نوفمبر 2023، بميناء الجزائر فرقاطة "الأدميرال غريغوفيتش 745"، التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي.

وأضاف البيان إن من المقرر أن تبقى الفرقاطة لغاية 14 نوفمبر 2023، وهذا التوقف يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية.

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وشهدت العلاقات الجزائرية الروسية في الآونة الأخيرة حالة من النشاط الدبلوماسي والتعاون العسكري المكثف، حيث تبادل المسؤولون من البلدين الزيارات التي توجت بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، في يونيو 2023 بناء على دعوة رسمية من الرئيس فلاديمير بوتين، وتم خلالها التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون. ويقيم الجانبان هذه العلاقة في ظل مناخ سياسي دولي متوتر.

المصدر: موقع الخبر