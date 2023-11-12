ميخائيل بودولياك يسخر من مقترحات الغرب على بلاده: نحتاج مساعدة عسكرية كاملة شاملة

اعتبر ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أن بلاده ليست بحاجة لعروض تفترض التخلي عن جزء من أراضيها مقابل ضمانات وعضوية في الناتو، وإنما إلى "مساعدة عسكرية كاملة".

وكتب بودولياك في مدونته عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "تعجبني (السخرية السوداء) المقترحات الدورية الغربية من أجل حل النزاع في أوكرانيا. <...> على سبيل المثال، في بعض الأحيان يمكنكم سماع اقتراح رائع مفاده أن أوكرانيا يفترض بها أن تنضم بسهولة إلى حلف شمال الأطلسي... بشكل تدريجي".

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وأضاف: "الحل يمكن أن يكون فقط عبر مساعدة عسكرية تكنولوجية واسعة النطاق لصالح أوكرانيا".

يشار إلى أن صحيفة "الغارديان" البريطانية استشهدت يوم أمس بخطاب غير مباشر سطر كلماته الأمين العام السابق لحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، وتحدث فيه لصالح دعوة أوكرانيا كي تصبح عضوا في الحلف، "ولكن فقط داخل الحدود التي تسيطر عليها كييف".

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، زاد الشركاء الغربيون بشكل متكرّر من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. ومع ذلك، تطلب كييف باستمرار المزيد من الأسلحة والذخيرة، وإلى نماذج أكثر فأكثر تطورا منها.

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وفي الآونة الأخيرة، بدأت وسائل إعلام غربية، في كثير من الأحيان، بإثارة قضية "إرهاق الشركاء من النزاع الأوكراني وتعمّق الخلافات مع كييف"، وذلك على خلفية عدم تحقيق نجاح حقيقي في منطقة العمليات القتالية والحاجة إلى ضخ مالي مستمر في الاقتصاد الأوكراني.

إلى ذلك، ردّ رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، على ما تنشره الصحف الغربية بالقول "إن الدول الغربية ليس لها أي حق في أن يتملكها الشعور بالتعب والسأم من الوضع في أوكرانيا".

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن دعم أوكرانيا "أصبح عبئا على الغرب ولم يعد الأخير قادرا على تحمله".

المصدر: تاس