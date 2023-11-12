الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 42 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 695 قتيلا وجريحا، وإسقاط 42 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 40 عسكريا، وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 210 عسكريين.

على محور دونيتسك صدت قواتنا خمس هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 250 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية الصنع.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو أكثر من 80 عسكريا وتم تدمير أسلحة غربية.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 55 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 فردا بين قتيل وجريح

تم إسقاط 42 مسيرة في خاركوف ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، واعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين.

المصدر: RT