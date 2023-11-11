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مفاجاة صادمة لإسرائيل وأوكرانيا في ثنايا خطة منع الإغلاق الحكومي الأمريكي

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مفاجاة صادمة لإسرائيل وأوكرانيا في ثنايا خطة منع الإغلاق الحكومي الأمريكي
Globallookpress
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اقترح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خطة لمنع الإغلاق الحكومي قبل حوالي أسبوع من حدوثه المحتمل بحسب "فوكس نيوز" ولم تتضمن الخطة أي إشارة لتقديم أموال لإسرائيل أو لأوكرانيا.

وقدم جونسون مشروع قانون لتوفير التمويل على مرحلتين للبرامج الحكومية. وسيتلقى بعضها المتعلق بالطاقة والنقل والحكومة العسكرية التمويل قبل 19 يناير القادم.

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بينما سيتم صرف الأموال للقطاعات الحكومية الأخرى بحلول 2 فبراير الذي يليه، ولا يتضمن أي جزء من الوثيقة أموالا لمساعدة إسرائيل أو أوكرانيا.

يشار إلى أن المشرّعين يعتزمون التصويت على مشروع رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نوفمبر.

هذا ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 30 سبتمبر الماضي، على مشروع تمويل حكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر، رغم انتقاده لعدم تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقبل ذلك، تمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في إطار الكونغرس الأمريكي.

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كما أن السياسيين كانوا قبل اعتماد مشروع القانون يشعرون بقلق بالغ إزاء التهديد بالإغلاق الذي ينتج عنه تعليق عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وكان من الممكن أن يحدث هذا لو فشل الكونغرس في الاتفاق على ميزانية السنة المالية الجديدة بحلول الموعد النهائي في الأول من أكتوبر.

المصدر: Lenta.ru

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