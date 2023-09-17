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ترامب: الإغلاق الحكومي على الأبواب مع تباطؤ بايدن في "صفقة نزيهة" للدين العام

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ترامب: الإغلاق الحكومي على الأبواب مع تباطؤ بايدن في
Globallookpress
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأبواب حالما لم تطرح إدارة الرئيس الحالي جو بايدن "صفقة نزيهة" بشأن ميزانية العام المالي الجديد.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يجب بذل الجهود اللازمة في هذا الجانب حالما لم تحققها إدارة بايدن، مشيرا إلى أنه يتوجب على الجمهوريين في الكونغرس ممارسة الضغط من أجل تحقيق الإغلاق القسري للحكومة الأمريكية في حال لم تقدم لهم إدارة جو بايدن "صفقة نزيهة" بشأن ميزانية السنة المالية الجديدة.

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وقال في لقاء على شبكة NBC News ردا على سؤال بهذا الخصوص: "في حال لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق عادل بهذا الشأن، فأنا أؤيد ذلك تماما".

وأردف قائلا: "يجب أن ننقذ بلادنا.. ديوننا تبلغ حاليا 35 تريليون دولار".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال فشل البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن ميزانية العام المالي الجديد (الذي يبدأ في الولايات المتحدة مع إطلالة الأول من أكتوبر المقبل). سيكون هناك إغلاق قسري للحكومة الأمريكية.

وفي وقت سابق، طلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس الأمريكي تولي زمام المبادرة بشأن "تمديد قصير الأجل" للتمويل الحكومي من أجل تجنب تعليق محتمل للعمل في عدد من الإدارات الفيدرالية.

المصدر: تاس

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