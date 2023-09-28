البنتاغون يطلب من الكونغرس تفادي الإغلاق الحكومي

دعا البنتاغون الكونغرس الأمريكي لبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي الإغلاق الحكومي الذي سيؤثر سلبا على عمل البنتاغون.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "على الكونغرس أن يعمل بحزبيه من أجل تفادي توقف عمل الحكومة وإقرار الميزانية"، مضيفة أن "الإغلاق الحكومي أسوأ سيناريو لوزارة الدفاع".

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وأوضحت أنه في حال الإغلاق الحكومي سيضطر العسكريون الأمريكيون للعمل دون الحصول على الرواتب، وستقدم إجازة غير مدوعة الأجر لمئات أو آلاف من الموظفين المدنيين في البنتاغون.

وأضافت: "وفي هذا الصدد نطلب من الكونغرس الأمريكي أن يقوم بعمله ويمول الحكومة".

يذكر أن الولايات المتحدة قد تواجه الإغلاق الحكومي اعتبارا من 1 أكتوبر إن لم يتفق المشرعون على الميزانية للعام المالي المقبل. ودعا البيت الأبيض الكونغرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.

المصدر: تاس