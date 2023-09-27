بايدن يقر بعجزه عن إيجاد حل لمنع الإغلاق الحكومي المحتمل بداية أكتوبر المقبل

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، بأنه لا يعرف ماذا يفعل ليمنع الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي قد يحدث في الأول من أكتوبر المقبل.

ونقل صحفيو البيت الأبيض عن بايدن قوله ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن القيام بشيء لمنع الإغلاق: "لو كنت أعلم ماذا عليّ أن افعل لمنع الإغلاق لكنت فعلت ذلك منذ وقت".

ويشار إلى أن "الإغلاق" في الولايات المتحدة قد ينجم عن عدم قدرة الكونغرس على إقرار الميزانية - كاملة أو قصيرة الأجل - بحلول نهاية السنة المالية 2023.

يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

المصدر: نوفوستي