أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أن خمس مناطق أوكرانية إضافية ستلتحق بروسيا، إن لم يستسلم نظام كييف وتتوقف قواته عن القتال.

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وقال ريتر في حديث للصحفي ديني خايفن: "روسيا قادرة على تحرير 5 مناطق أخرى في أوكرانيا وبدأنا الآن نرى الهدف النهائي، وكأنها تقول إذا أردتم الاستمرار في هذا النزاع سنواصله وحينها ستصبح 5 مناطق أخرى خارج أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يزال يوجد للقيادة الأوكرانية وقت كاف لإنهاء النزاع بطرق دبلوماسية قبل تغير الحدود، وسيتم تعيين حكومة جديدة.

وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعبا من النزاع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

وأفادت قناة "NBC" بأن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يناقشون مع كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، وما سيتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: نوفوستي