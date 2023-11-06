"واشنطن بوست": نافذة الفرص لإجراء مفاوضات ملائمة لكييف قد أغلقت

اعتبر الصحفي من صحيفة "واشنطن بوست" جيسون ويليك أن نافذة الفرص لحل الصراع مع روسيا عن طريق مفاوضات تؤدي إلى نتائج ملائمة بالنسبة لكييف، قد أغلقت.

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وأشار الصحفي إلى أن وضع أوكرانيا أسوأ مما كان عليه منذ عام، موضحا: "إن قواتها مرهقة ومنهكة، وإمداداتها من الأسلحة بدأت في التناقص، وأصبح الرأي العام الغربي أكثر انقساما بشأن تقديم المزيد من الدعم.

وأضاف: "إن نافذة (الفرص) لتحقيق التسوية الملائمة لكييف من خلال المفاوضات، قد أغلقت بلا شك، إذا كانت موجودة على الإطلاق، حيث أن روسيا ترى جمودا في ساحة المعركة من وجهة النظر التكنولوجي، والتي توجد لها (لروسيا) ميزة طويلة المدى في القوات".

وتابع أنه كان على الهجوم الأوكراني المضاد الحفاظ على الدعم السياسي لكييف، وتأكيد قدرتها على "استعادة الأراضي المفقودة". أما الآن فسيتعين على أنصار أوكرانيا، على الأرجح، استخدام حجة معاكسة مفادها أن "أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة لفترة غير محددة من الزمن لمنع هزيمة ساحقة".

وأفادت قناة "NBC"، سابقا، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، بأن الولايات المتحدة وأوروبا تبحثان مع كييف مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا وما الذي سيتعين على أوكرانيا التخلى عنه من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين قلقون من أن النزاع، برأيهم، وصل إلى مأزق، وذلك بالإضافة إلى عدم ثقتهم بقدرتهم على مواصلة تقديم المساعدة لكييف.



المصدر: نوفوستي