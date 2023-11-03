خبير أمريكي: أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق أي نجاح عسكري في هجومها المضاد

قال الخبير الأمريكي دانيال ديفيس، وهو ضابط متقاعد برتبة مقدم، إن القوات الأوكرانية لن تتمكن من تحقيق أي نجاح عسكري في النزاع مع روسيا.

وأضاف ديفيس، على قناته في يوتيوب: "كما نرى، حتى اليوم، لم تتمكن أوكرانيا حتى من التقدم في هجومها على الأرض، والذي أمضت ستة أشهر في الإعداد له، واستهلكت آلافا من قطع المعدات العسكرية التي قدمناها، وعدة مئات أخرى حصلت عليها من حلفاء أوروبيين آخرين، وهذا لم يتغير على الإطلاق في الخط الأمامي".

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ووفقا له، حتى لو قدمت واشنطن، لنظام كييف مساعدات عسكرية بمئات المليارات من الدولارات، كما أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن ذلك لن يغير بأي حال من الأحوال مسار النزاع المسلح.

وقال الخبير: "أوكرانيا لن تحقق نجاحا عسكريا ولن تتمكن من طرد الجيش الروسي".

على مدى خمسة أشهر، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وأرسلت إلى المعركة ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.

في 5 أكتوبر قال الرئيس فلاديمير بوتين في لقاء لنادي فالداي الدولي، إن القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو أكثر من 90 ألف شخص و 557 دبابة وحوالي 1900 مركبة مدرعة.

المصدر: نوفوستي