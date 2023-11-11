الأتراك يقاطعون أنظمة دفع مالية تدعم إسرائيل

قررت رئيسة بلدية غازي عنتاب بجنوب شرقي تركيا فاطمة شاهين مقاطعة نظامي الدفع فيزا وماستركارد “المؤيدين لإسرائيل” واستبدالهما ببطاقات نظام الدفع الوطني "Troy" لتحويل رواتب الموظفين.

وكتبت شاهين على شبكة التواصل الاجتماعي "X": “مجلس مدينة غازي عنتاب، بعد مقاطعة الشركات التي تدعم جرائم القتل والمجازر بحق الفلسطينيين، يرفض الاستعانة بخدمات أنظمة الدفع العالمية التي تدعم إسرائيل، ويتحول إلى نظام "Troy" التركي”.

وأوضحت أن القرار سيطال تحويلات رواتب جميع العاملين في مكتب رئيس البلدية.

وهناك قرارات مماثلة تم اتخاذها في عدد من المدن والهيئات الحكومية التركية الأخرى، كبادرة تضامن ودعم لقطاع غزة والفلسطينيين.

وأعلنت الإدارة المحلية لمنطقة "أومرانيا" بإسطنبول عن قرار مماثل، حيث حظرت أيضًا تداول البضائع الإسرائيلية المنشأ في المشتريات الحكومية.

بالإضافة لذلك، تحول مجلسا بلدية مدينتي باتالجازي في شرق تركيا وكوروم في شمالها إلى نظام "Troy" - وقد قد يعني هذا القرار تحويلات رواتب أكثر من ألفي موظف.

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وأوضح رئيس بلدية كوروم، إبراهيم أشجين، أن شركتي فيزا وماستركارد "تدعمان الصهيونية". مضيفا أن موظفي مكتب الشؤون الدينية سيتم نقلهم أيضًا إلى "Troy"، وهي عملية انتقالية ستستغرق حوالي أسبوعين.

ويتم تداول هذه البطاقة في الخارج في 185 دولة. وتوضح الشركة مالكة حقوق البطاقة، أن حجم معاملات البطاقات ارتفع في أكتوبر إلى 47.9 مليار ليرة من 30.5 مليار في سبتمبر، على خلفية الأحداث في فلسطين.

المصدر: ريا