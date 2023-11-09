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وزارة الصحة بغزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدفه

محافظ المركزي الإسرائيلي يتنبأ بالأسوأ في حال تصاعد القتال على الحدود الشمالية

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محافظ المركزي الإسرائيلي يتنبأ بالأسوأ في حال تصاعد القتال على الحدود الشمالية
Gettyimages.ru
دمار في عسقلان بعد قصف نفذته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة
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أكد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون أن احتمال اندلاع أعمال قتالية على حدود الشمال سيعرض إسرائيل إلى مشاكل أكثر خطورة مقارنة بالمشاكل الناجمة عن التصعيد الحالي في الجنوب.

وقال يارون في مؤتمر صندوق النقد الدولي بواشنطن، ردا على سؤال حول السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع في إسرائيل: "إذا حدث (تصعيد على) الحدود الشمالية - ونأمل جميعا ألّا يحدث - فقد يتسبب بصعوبات أكبر بكثير".

وأضاف أن إسرائيل تواجه حاليا ما يكفي من الشكوك مع التصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.

وأردف: "إنه مجرد سيناريو مغاير بصورة تامة".

وها قد دخلت الحرب على غزّة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وتستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

وفي الشمال، تشهد الحدود مع لبنان توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي + RT

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