الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة كبيرة من الغارات على بلدات في جنوب لبنان (فيديوهات)

أفاد مراسلنا مساء اليوم الخميس بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة كبيرة من الغارات على بلدات في جنوب لبنان.

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فبحدود الساعة العاشرة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، شن الجيش الإسرائيلي غارة اسرائيلية بالقرب من سيارة إسعاف في بلدة ياطر بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.

وقبلها بقليل، نفذت طائرة مسيرة اسرائيلية غارة على أحد المنازل في بلدة البياضة بالقرب من مركز للجيش اللبناني، كما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته مستهدفا عددا من البلدات على الحدود جنوبي لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، مما أدى إلى اشتعال النيران بأحد المنازل.

واستهدفت سلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وياطر وعيترون ومارون الراس حنوبي البلاد.

وأضاف مراسلنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات مستهدفا بلدات اللبونة والناقورة وبيت ليف وأطراف بلدة رامية في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ34 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT





