ناشطة تقاطع خطاب بايدن للمطالبة بوقف إطلاق نار في غزة (فيديو)

قاطعت إحدى الناشطات خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إلينوي اليوم الخميس، ودعته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أن يتم إخراجها من القاعة.

وفور أن بدأ بايدن كلمته التي كان يتم بثها من قبل البيت الأبيض، صرخت امرأة من بين الحضور مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتم إخراج الناشطة من القاعة وسط صياح الجماهير "نريدها أن تخرج"، ومن غير الواضح ما حدث لها بعد ذلك، لكن بايدن قال "اتركوها، كل شيء على ما يرام".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مقاطعة خطاب مسؤول أمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الماضي.

في أواخر أكتوبر الماضي، قاطع عدد من الأشخاص جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أحول تهديدات الأمن القومي في الولايات المتحدة، وهتفوا وسط القاعة: "أوقفوا تمويل المذابح أوقفوا إطلاق النار الآن.. عار عليكم.. أوقفوا المذابح الدموية بحق المدنيين في قطاع غزة".

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 34 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 10812 شخصا بينهم أكثر من 4412 طفلا وقرابة 3000 امرأة و667 مسنا، فيما أصيب أكثر من 26905 آخرين.

المصدر: RT