كييف تعلن عن محادثات مع فرنسا لتوسيع الإنتاج المشترك للأسلحة في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثات مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حول توسيع الإنتاج المشترك للأسلحة في أوكرانيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني على صفحته في "فيسبوك": "أجرينا مفاوضات مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وهذا من شأنه أن يعزز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، على المدى القصير والطويل".

واضاف أنه تمت إمكانية توسيع التعاون في مجال الدفاع و"توطين الإنتاج في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الدفاع الفرنسي أن الشركات الفرنسية والأوكرانية التابعة للمجمع الصناعي العسكري أبرمت حوالي 10 اتفاقيات.

كما أشارت وزارة الدفاع الفرنسية سابقا، إلى أن باريس تعتزم "تغيير نموذج المساعدة لأوكرانيا مع توقع استمرار الصراع".

وفي أواخر العام الماضي، أنشأت فرنسا صندوقا بميزانية قدرها 200 مليون يورو لمنح كييف الفرصة لتقديم طلبات شراء الأسلحة مباشرة من الشركات المصنعة الفرنسية.

المصدر: نوفوستي