لماذا لا يستخدم الجيش الأوكراني دبابات AMX-10RC الفرنسية في ميدان القتال؟!

يخاف الجيش الأوكراني من إرسال دبابات AMX-10RC المدولبة الفرنسية التي أظهرت كل سلبياتها في ميادين القتال، إلى الخطوط الأمامية.

ويتم استخدامها في الخطوط الخلفية بعيدا عن القصف المدفعي الروسي. ولم يجد الأوكرانيون مجالا لإظهارها إلا لأغراض التدريب، حيث تشارك في التدريبات والمناورات المختلفة. وهنا فقط لا خوف عليها من استهدافها بقذائف وصواريخ روسية، ويمكنها هنا السير بسرعة قصوى وتدوير الأبراج أمام كاميرات الصحفيين.

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يذكر أن باريس سلّمت التشكيلات العسكرية التابعة لنظام كييف نحو 40 مدرعة ثقيلة من هذا النوع، ويستخدم معظمها الواء الـ37 لمشاة البحرية الأوكرانية. مع ذلك فإن المدربين الفرنسيين الذين قاموا بتدريب أفراد طواقم تلك الدبابات كانوا قد أوضحوا في وقت سابق أن تلك المدرعات المسلحة بمدفع عيار 105 ملم ودروع لا تحمي إلا من الرصاص، وغير مخصصة للهجوم على المواقع المحصنة، ويمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع . كما يمكن أن تعمل أحيانا كمدرعات ثابتة على شكل كمائن.

إلا أن القيادة الأوكرانية أرسلت دبابات AMX-10RC لتقاتل كدبابات عادية، ما أسفر عن تكبدها خسائر جسيمة، حيث بقي الجزء الأكبر منها في ميدان القتال في حالة تقنية جاهزة بعد هروب أفراد أطقمها. وتم نقل أحد النماذج منها إلى مجمع "باتريوت" بضواحي موسكو حيث عرض في متحف المدرعات الأجنبية المستولى عليها.

وبعد فشل تلك الدبابات المدولبة في ميدان القتال تم سحبها إلى الخطوط الخلفية، إلى أن تقرر القيادة العسكرية الأوكرانية استخدامها في مجالات أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا