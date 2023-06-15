قال الصحفي الأمريكي ديفيد آكس، إن المركبات المدرعة الفرنسية AMX-10 RC التي تم تسليمها إلى كييف لم تصمد طويلا في الهجوم المباشر على المواقع الروسية.

وأضاف الصحفي، في مقالة لمجلة فوربس: "يعلم الجميع، أن كل مركبات الاستطلاع الأربعين من طراز AMX-10RC التي سلمتها فرنسا إلى مشاة البحرية الأوكرانية، ليست دبابات. على ما يبدو أن القوات الأوكرانية لم تكن تعرف هذه الحقيقة، لكن المدفعية الروسية ذكّرتها بذلك بقسوة شديدة في 5 يونيو، عندما هاجم لواء مشاة البحرية الأوكراني رقم 37، المواقع الروسية في فيليكا نوفوسيلكا".

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ونوه الصحفي الأمريكي بأن شظايا القذائف الروسية، اخترقت بسهولة الدروع الرقيقة للدبابات الفرنسية ذات العجلات.

وأشار إلى أن العسكريين الأوكرانيين اضطروا للفرار من عدة مركبات فرنسية وتركها مباشرة في ساحة المعركة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أيضا أن الدبابات الخفيفة AMX-10RC ليست مدرعة بما يكفي لحماية الجيش الأوكراني، مما أجبر القوات الأوكرانية على دفعها للقتال خلف المشاة.

في وقت سابق، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد، وذكر الرئيس الروسي أن هذه القوات لم تتمكن من تحقيق الأهداف والمهام التي حددتها سلطات كييف في أي من مناطق القتال. ووصف الرئيس بوتين، الخسائر الأوكرانية خلال الهجوم المضاد بأنها "كارثية".

المصدر: نوفوستي