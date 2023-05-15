فرنسا تقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا

ستقدم فرنسا عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لكتائب الجيش الأوكراني، وفق ما أعلن البلدان بعد مأدبة عشاء جمعت الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير زيلينسكي بقصر الإليزيه.

وجاء في بيان مشترك: "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC"

.وأضاف البيان أن باريس تركز أيضا "جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تماما في المستقبل، وبلورة عدم اندلاع مواجهة مع روسيا، وإعادة بناء توازنات مستدامة.

المصدر: "فرانس برس"