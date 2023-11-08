فرنسا تخصص 200 مليون يورو إضافية لصندوق دعم أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن بلاده تنوي تخصيص 200 مليون يورو إضافية لصندوق دعم أوكرانيا، مما سيسمح للجيش الأوكراني بمواصلة شراء الأسلحة الفرنسية.

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ونقلت صحيفة "Le Monde" عن ليكورنو أمام برلمان البلاد: "لقد قمتم بالتصويت في اللجنة لصالح تعديل يسمح بتخصيص 200 مليون يورو إضافي لصندوق دعم أوكرانيا".

وأضاف أن الحكومة ستضمن تخصيص هذه الأموال، الأمر الذي سيسمح للقوات الأوكرانية بمواصلة شراء الأسلحة الفرنسية.

المصدر: تاس