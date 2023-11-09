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بالفيديو.. لقطات لحزام ناري وقصف عنيف ينفذه الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

مراسلنا: غارات عنيفة و"حزام ناري" يستهدف محيط مستشفى الشفاء بغزة

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مراسلنا: غارات عنيفة و
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أفاد مراسل RT بغزة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت عدة غارات عنيفة و"أحزمة نارية" في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة مخلفة عددا من القتلى والجرحى.

وأشار مراسلنا، إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة للقصف الإسرائيلي المدفعي المكثف المستمر نحو شارع الشفاء بجوار المستشفى، كما قامت القوات الإسرائيلية باستهداف بوابة مستشفى النصر للأطفال بغزة، وتقوم بإطلاق النار على جميع من يحاول الخروج منه.

كما تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بتنفيذ غارات عنيفة بمحيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن مدير مستشفى النصر للأطفال، توقف جميع خدمات المستشفى، ما تسبب بوفاة طفل من المرضى، وقال: "ندعو لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمرضى".

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، أن "طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة وحزاما ناريا كبيرا شرق محافظة شمال غزة".

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا كثيفا في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف النازحين بداخل المستشفى.

يتبع..

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