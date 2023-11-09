بالفيديو.. لقطات لحزام ناري وقصف عنيف ينفذه الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل لحظات قليلة، حزاما ناريا وقصفا عنيفا بعشرات القنابل والصواريخ في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، مخلفة عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: "عدد من الإصابات في صفوف النازحين والجرحى بالمستشفى الإندونيسي شمال غزة جراء الحزام الناري العنيف الذي أطلقته طائرات الاحتلال قبل قليل على منطقة تل الزعتر في محيط المستشفى".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن "طائرات العدو تدمر مربع سكني في تل الزعتر شمال غزة".

المصدر: RT