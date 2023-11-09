 
مباشر
عاجل
القسام تعلن مقتل أسيرة مجندة عمرها 19 عاما وإصابة جندي أسير بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخارجية الروسية: تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد امتلاك اسرائيل أسلحة نووية

أخبار العالم

الخارجية الروسية: تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد امتلاك اسرائيل أسلحة نووية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we1w

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد حيازة إسرائيل أسلحة نووية ما يعزز الحاجة لإقامة منطقة شرق أوسطية منزوعة السلاح النووي

في وقت سابق، أكد وزير شؤون القدس والتراث عميحاي إلياهو أن إسقاط قنبلة ذرية على غزة واحد من سيناريوهات تطور الصراع.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "نعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق، ومثيرة للغاية نظراً للأسباب التالية. أولا: هذه التصريحات تعني أن جميع المدنيين في قطاع غزة مهددون بالقتل بسلاح نووي. فهل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟"

ووفقا لها، لا يمكن أن يكون هناك مبررات لهذه التصريحات.

إقرأ المزيد
الخارجية الفلسطينية تدين دعوات وزير إسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية في غزة
الخارجية الفلسطينية تدين دعوات وزير إسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية في غزة

وأضافت زاخاروفا "ثانيًا، على خلفية سياسة إسرائيل التاريخية المتمثلة بالغموض تجاه حيازتها أسلحة نووية، هذه التصريحات لا تؤكد بوضوح فحسب امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا، بل إنها تؤكد الاستعداد للنظر بجدية في إمكانية استخدامها ضمن سيناريوهات غير مبررة على الإطلاق"..

ووفقا لها، مسألة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها في الشرق الأوسط أصبحت أكثر أهمية وإلحاحا.

وأضافت: إن التقدم في هذا المجال “يتم نسفه بشكل منهجي من قبل إسرائيل، وبدعم وتواطؤ كاملين من الولايات المتحدة”.

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا