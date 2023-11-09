الخارجية الروسية: تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد امتلاك اسرائيل أسلحة نووية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد حيازة إسرائيل أسلحة نووية ما يعزز الحاجة لإقامة منطقة شرق أوسطية منزوعة السلاح النووي

في وقت سابق، أكد وزير شؤون القدس والتراث عميحاي إلياهو أن إسقاط قنبلة ذرية على غزة واحد من سيناريوهات تطور الصراع.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "نعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق، ومثيرة للغاية نظراً للأسباب التالية. أولا: هذه التصريحات تعني أن جميع المدنيين في قطاع غزة مهددون بالقتل بسلاح نووي. فهل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟"

ووفقا لها، لا يمكن أن يكون هناك مبررات لهذه التصريحات.

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وأضافت زاخاروفا "ثانيًا، على خلفية سياسة إسرائيل التاريخية المتمثلة بالغموض تجاه حيازتها أسلحة نووية، هذه التصريحات لا تؤكد بوضوح فحسب امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا، بل إنها تؤكد الاستعداد للنظر بجدية في إمكانية استخدامها ضمن سيناريوهات غير مبررة على الإطلاق"..

ووفقا لها، مسألة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها في الشرق الأوسط أصبحت أكثر أهمية وإلحاحا.

وأضافت: إن التقدم في هذا المجال “يتم نسفه بشكل منهجي من قبل إسرائيل، وبدعم وتواطؤ كاملين من الولايات المتحدة”.

المصدر: ريا نوفوستي