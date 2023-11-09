الشرطة الإسرائيلية تطرد عنصرا هرب من موقعه خشية من عملية طعن في القدس

أقرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن أحد عناصرها هرب قبل أيام من موقعه خشية من عملية طعن في القدس، معلنة أنه تقرر فصله.

وقالت الشرطة إنه "بعد إجراء التحقيق في الحادثة التي قتل خلالها جندية من حرس الحدود من محطة الشرطة في القدس على يد منفذ من سكان شرق المدينة، يبدو أنه في سلوك أحد جنود الفريق تم العثور على فشل تأديبي وتشغيلي خطير، بما في ذلك التخلي عن المهام والتناقض التام مع الأوامر والتعليمات".

وأعلنت أن قائد حرس الحدود العميد باريك يتسحاق، قرر إقالة المقاتل المذكور من منصبه ونقله لمواصلة الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه في 6 نوفمبر، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "إرهابيا مسلحا بسكين وصل إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية.. قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار".

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية للجريحة البالغة 20 عاما ولمصاب آخر يبلغ العشرين أيضا تعرض لجروح طفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن "شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".

المصدر: RT