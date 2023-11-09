اعتقال عضوين سابقين في الكنيست الإسرائيلي خلال حملة احتجاج على الحرب في غزة

أفادت مراسلة RT باعتقال عضوي الكنيست السابقين سامي أبو شحادة، وحنين زعبي خلال وقفة احتجاج في ساحة العين بالناصرة ندد المشاركون فيها بالحرب في غزة.

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وأضافت مراسلتنا أنه سبق ذلك اعتقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة.

من جهته، قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "بعد توقيف أحد أعضاء لجنة المتابعة الذي حاول خلافا لتعليمات الشرطة، تنظيم مظاهرة غير قانونية، تم توقيف 5 مواطنين آخرين حاولوا التحريض والإخلال بالنظام العام".

وناشد المتحدث "القادة في المجتمع التحلي بالمسؤولية والعمل على منع تنظيم المظاهرات وعدم انتهاك القانون وقرار المحكمة العليا، لأنه قد يؤدي إلى التحريض وانتهاك النظام العام".

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول انتهاك النظام العام.

المصدر: RT