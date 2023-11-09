كلينتون: فلسطين وإسرائيل بحاجة لقيادتين جديدتين تسهمان في إحلال السلام

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إن فلسطين وإسرائيل بحاجة إلى قيادتين جديدتين لخلق فرص التوصل إلى السلام بين الجانبين.

وأضافت كلينتون في كلمة ألقتها خلال منتدى "بلومبيرغ الاقتصادي" في سنغافورة: "نحن بحاجة إلى تهيئة بيئة تتاح فيها فرصة لإحياء عملية السلام، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لخلق فرصة تمكن الجانبين من الحصول على فرصة السلام، وصولا إلى حل الدولتين".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد بأنه يحارب للحفاظ على بقائه السياسي، إلا أنه خسر فرصته هذه ولن يبقى في السلطة وسط تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: نوفوستي