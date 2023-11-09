"مصائد للموت".. رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يحذر من أنفاق غزة

حذر رئيس الموساد الإسرائيلي السابق الجنرال داني يتوم الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى أنفاق غزة، مؤكدا أنها "مصائد للموت".

وقال: "ممنوع على جنود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأنفاق، هذه مصيدة موت، التفافات متعددة وطبقات فوق طبقات، يوجد في غزة نحو 500 كم من الأنفاق تحت الأرض وهي مقسمة ومتنوعة لتتعدد استخداماتها".

وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على "إكس": "في الوقت الحالي هناك 37 ألف وحش بشري يتجولون في قطاع غزة، وبغض النظر عن الظروف والعواقب لا يجب أن يموت أحدهم ميتة طبيعية، يجب القضاء على كل إرهابي صغير".

وأضاف: "هناك قانون في دولة إسرائيل لمقاضاة النازيين وأعوانهم، وينبغي أن ينطبق هذا القانون أيضا على أعضاء حماس والجهاد الإسلامي".

כרגע מסתובבות 37 אלף מפלצות אדם ברצועת עזה. זה לא משנה מה הנסיבות ומה ההשלכות, אסור שאחד מהם ימות מוות טבעי. כל מחבל הכי זוטר, חייב להיות מחוסל.



יש חוק במדינת ישראל לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. החוק הזה צריך לחול גם על אנשי חמאס וג'יהאד אסלאמי. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 9, 2023

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT