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غارات في محيط مشفى الشفاء.. والجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته في غزة

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غارات في محيط مشفى الشفاء.. والجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته في غزة
RT
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أفاد مراسل RT بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة استهدفت محيط مشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في عدة محاور في مناطق متفرقة من قطاع غزة بينها مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الجنوبية من القطاع.

وأكد مراسلنا سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي قذائف قريبا جدا من مجمع الشفاء الطبي.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو جديدا للاشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT 

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