الدفاع الإسرائيلية تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين خلال المعارك الجارية وسط قطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن أحد القتلى جندي في قوات الهندسة برتبة رائد يبلغ من العمر 29 عاما، فيما الجندي الثاني يحمل رتبة رقيب في الكتيبة 931 في لواء ناحال، ويبلغ من العمر 20 عاما.

הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול ברצועת עזה: רס"ר אליהו בנימין אלמקייס, לוחם הנדסה קרבית בן 29 מירושלים; יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/2QDJabgr8E — גלצ (@GLZRadio) November 9, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 352.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT