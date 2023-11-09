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الدفاع الإسرائيلية تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في غزة

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الدفاع الإسرائيلية تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في غزة
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين خلال المعارك الجارية وسط قطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن أحد القتلى جندي في قوات الهندسة برتبة رائد يبلغ من العمر 29 عاما، فيما الجندي الثاني يحمل رتبة رقيب في الكتيبة 931 في لواء ناحال، ويبلغ من العمر 20 عاما.

الدفاع الإسرائيلية تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في غزة

وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 352.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

 وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT

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