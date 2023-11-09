نائب وزير الدفاع الروسي يمنح القوات الروسية في سوريا وسام "سوفوروف"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف منح مجموعة القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا وسام "سوفوروف".

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس: "منح نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف وسام "سوفوروف" للقوات الروسية بقاعدة حميميم الجوية في الجمهورية العربية السورية".

وفي كلمة ألقاها يفكوروف في حميميم، أشاد بأداء القوات الروسية في سوريا، وأكد أنهم مثال يحتذى في خدمة الوطن وتنفيذ المهام التي كلفهم بها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف أن العسكريين الروس يواصلون مكافحة الإرهاب والقضاء على الزمر المسلحة، ويؤدون مهام الردع الاستراتيجي في سوريا برا وبحرا وجوا، ويعملون على ضمان الأمن ووقف إطلاق النار في سوريا.

المصدر: نوفوستي