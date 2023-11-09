"سي إن إن": الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في إطار النزاع بين "حماس" وإسرائيل.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي كبير لم تذكر اسمه، أن واشنطن اتخذت الإجراءات اللازمة لإبلاغ إيران بأنها لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال المصدر: "في ظل التوتر المتصاعد بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس، اتخذنا خطوات إضافية للتواصل المباشر مع إيران والجماعات التابعة لها في العراق ولبنان، وشركائنا الإقليميين".

وأضاف: "نسعى بهذه الخطوات إلى توضيح أن عملياتنا العسكرية لا تعني تغيير نهجنا تجاه النزاع بين إسرائيل وحماس، وليس لدينا نية للتصعيد في المنطقة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن سلاح الجو الأمريكي هاجم مؤخرا مخزن أسلحة لإيران شرقي سوريا، ردا على الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في المنطقة.

ومن جانبه رفض سفير ايران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشكل قاطع ادعاءات واشنطن حول ضلوع طهران في الهجمات على القوات الأمريكية بسوريا والعراق، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: نوفوستي