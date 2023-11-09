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الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 106 شاحنات بالمساعدات لقطاع غزة الأربعاء

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الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 106 شاحنات بالمساعدات لقطاع غزة الأربعاء
AP Hatem Ali
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استقباله 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، يوم الأربعاء.

وقالت لجنة الهلال الأحمر في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، الأربعاء: "استقبلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف من الكويت، دخلت عبر معبر رفح".

وأشارت إلى أن الشاحنات كانت محملة بالأغذية والمياه والمستلزمات الطبية والأدوية.

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وأكدت لجنة الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 756 شاحنة، ما يساوي 39 شاحنة في اليوم تقريبا.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول الوقود لقطاع غزة حتى الآن.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT

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