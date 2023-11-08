هولندا تعتزم إرسال سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر قبرص

أعلنت هولندا الأربعاء نيتها إرسال سفينة عسكرية إلى قبرص لإيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، ويتزامن هذا مع إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته نيته لقاء نظيره الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تنطلق السفينة العسكرية "إم إس هولاند" منتصف نوفمبر على أن تصل إلى المنطقة نهاية الشهر، وفق ما أفاد المسؤول في البحرية الهولندية ألكس كراننبرغ.

وأوضح أن الأمر يتعلق بـ "التموضع الاستراتيجي في حال تبين أن إرسال مساعدات إنسانية وإجلاء أشخاص من غزة "ضروري".

لكنه أضاف: "لم يتخذ أي قرار بعد"، موضحا "يجب أولا توفير بعض الشروط المسبقة".

وتحاول قبرص الواقعة شرق المتوسط إقامة ممر بحري إنساني نحو قطاع غزة، الذي يخضع لحصار وقصف إسرائيلي كثيف منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر. ويشهد أيضا مواجهات برية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حماس".

تكثفت الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إرساء "هدنات إنسانية" سعيا إلى إعلان "وقف لإطلاق النار"، لتسهيل وصول المساعدات وتحرير أكثر من 240 رهينة تحتجزهم "حماس".

لكن إسرائيل ترفض الاستجابة لهذه الدعوات وتواصل حربها "للقضاء على" حركة المقاومة في غزة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على منصة "إكس" أنه "سيتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

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كما أجرى صباح الأربعاء مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناولت "عددا من المسائل التي من المناسب بحثها مع نتنياهو"، بحسبما أعلنه التلفزيون الهولندي العام.

وتجري قطر مفاوضات للإفراج عن نحو عشرة رهائن تحتجزهم حماس في مقابل هدنة إنسانية، وفق ما أكده لوكالة فرانس برس الأربعاء مصدر مقرب من المباحثات.

المصدر: AFP