روسيا تضع قاضي المحكمة الجنائية الدولية سيرغيو غودينيز على قائمة المطلوبين

وضعت وزارة الداخلية الروسية قاضي المحكمة الجنائية الدولية سيرغيو جودينيز الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا بيلوفا على قائمة المطلوبين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان يوم الثلاثاء إن القاضي سيرغيو غودينيز، مطلوب بتهم جنائية.

وفي 17 مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل، بتهمة التورط المزعوم في جرائم حرب "تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان"، بما في ذلك الأطفال، ونقلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا.

وفي 20 مارس، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والقضاة روزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز، وتوموكو أكاني، معتبرة أن أفعالهم كانت غير قانونية حيث لا توجد أسباب لتوجيه تهم جنائية ضدهم.

وفي مايو الماضي، وُجهت اتهامات إلى كريم خان وروزاريو أيتالا، وتم إدراجهما على قائمة المطلوبين. في وقت لاحق، تم وضع توموكو أكاني، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، والنائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية الدولية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا والقاضي بيرترام شميت على قائمة المطلوبين.

وبموجب اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها المؤرخة 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بالحصانة المطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

المصدر: تاس