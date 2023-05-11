الكرملين: المحكمة الجنائية الدولية دمية في يد الغرب

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصبحت دمية في يد الغرب، وقرار "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين يهدف للضغط على روسيا، وجهود الضغط هذه لن تجديهم.

وقال: "في هذا الوضع، نعتبر أن هذه الهيئة الدولية في الواقع دمية في يد ما يسمى بالغرب الجماعي، يستخدمها لأغراضه الخاصة من أجل زيادة الضغط على بلادنا، ولكن هذه الجهود لن تفلح".

وأضاف أن بعض الدول التي تفتقر إلى السيادة "ربما تكون مهتمة بتنفيذ مثل هذا القرار" إذا أتيحت لها الفرصة، ومع ذلك، من الصعب تخيل ذلك.

المصدر: نوفوستي