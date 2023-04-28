دبلوماسي روسي: بالنسبة لنا اختفت المحكمة الجنائية الدولية من خريطة الهيئات القضائية الدولية

أكد دبلوماسي البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، رومان كاشييف، أن المحكمة الجنائية أصبحت أداة طيعة بيد الدول الغربية، واختفت بالنسبة لروسيا من خريطة الهيئات القضائية الدولية.

جاء ذلك يوم الجمعة، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول "صيغة آريا" بشأن مشاكل الأطفال في مناطق النزاعات.

وأكد الدبلوماسي: "بالنسبة لروسيا، اختفت هذه الهيئة من خريطة الهيئات القضائية الدولية، بحيث تحولت أخيرا إلى أداة مطيعة للدول الغربية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها، بالنسبة لنا، هذه الهيئة غير موجودة إطلاقا".

وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية تخدم الأمر المناهض لروسيا بشأن الاختطاف الوهمي للأطفال الأوكرانيين".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن السلطات الأوكرانية تأخذ الأطفال من العائلات التي ترفض الإجلاء من مناطق النزاع إلى الأراضي الأوكرانية.

وأكد نيبينزيا إنه "تم تسجيل جرائم ضد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

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المصدر: تاس