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بوتين يتوجه إلى كازاخستان في زيارة رسمية الخميس

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بوتين يتوجه إلى كازاخستان في زيارة رسمية الخميس
Sputnik
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان في التاسع من نوفمبر الحالي، يجري خلالها محادثات مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف.

وقال الكرملين في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يبحثا الزعيمان "القضايا الأساسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وكازاخستان، وآفاق التعاون ضمن أطر التكامل في الفضاء الأوراسي، بالإضافة للمسائل الإقليمية والدولية الملحة".

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وذكر البيان أن بوتين وتوكايف سيشاركان عبر فيديو في الجلسة العامة للمنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، والذي سيعقد في مدينة كوستاناي.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الوثائق المشتركة المهمة في ختام الزيارة، وسيدلي الرئيسان بتصريحات لوسائل الإعلام، حسب بيان الكرملين.

وفي تعليق على زيارة بوتين المرتقبة إلى كازاخستان، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نعمل على تطوير علاقاتنا المستقلة مع كازاخستان، فهذه العلاقات أوثق بكثير منها بين كازاخستان والعديد من البلدان الأخرى".

وأضاف: "نحن شركاء وحلفاء تاريخيون وطبيعيون، وهذه الزيارة الرسمية القادمة تكتسب أهمية كبيرة من حيث مواصلة تطوير منظومة علاقاتنا الثنائية برمتها".

المصدر: RT

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