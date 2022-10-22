بوتين: العلاقات الروسية الكازاخستانية وصلت عبر السنين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بمناسبة الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، مشيرا إلى المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية.

وجاء في برقية التهنئة الرئاسية التي نشرها الكرملين: "على مدى العقود الماضية، وصلت العلاقات الروسية الكازاخستانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتحالف. وهناك حوار سياسي ثنائي هادف يتوسع، والتعاون البناء في مجالات التجارة، والاقتصاد، والعلم والتقنية، والإنسانية، وغيرها من المجالات".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وأستانا تتفاعلان بشكل فعال في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، وتساهمان في ضمان الأمن في مناطق آسيا الوسطى وبحر قزوين.

كما أعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا وكازاخستان ستضمنان بشكل مشترك زيادة تطوير العلاقات الثنائية لصالح الشعبين الشقيقين.

وجاء في ختام البرقية، "أتمنى لك من أعماق قلبي، عزيزي قاسم جومارت كميليفيتش، الصحة الجيدة والنجاح، والسعادة والازدهار لجميع مواطني كازاخستان".

المصدر: نوفوستي