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رئيس الوزراء التايلاندي يكشف عن وضع رهائن بلاده في غزة

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رئيس الوزراء التايلاندي يكشف عن وضع رهائن بلاده في غزة
AFP
رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين
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قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، إن عدد مواطنيه الرهائن لدى حركة "حماس" في قطاع غزة يبلغ 23، مؤكدا أن جميعهم بخير وسيتم إطلاق سراحهم قريبا.

وشدد تافيسين على أن وقف إطلاق النار ضروري لترتيب إطلاق سراحهم من القطاع، مشيرا إلى أن "المفاوضين ينتظرون التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين لتوفير فرصة لإخراج الرهائن من قطاع غزة".

بدوره، قال كبير المفاوضين، ونائب رئيس البرلمان موك سليمان، إن الرهائن التايلانديين الـ23 يتلقون رعاية جيدة وما زالوا آمنين"، مبينا أن "السلطات الإيرانية تأكدت من هوية الأسرى التايلانديين وأن طهران أبلغته بأن حماس مستعدة الآن لإطلاق سراحهم".

وأوضح أن "حماس تنتظر ببساطة الوقت المناسب والطريق الآمن لمرافقة الرهائن إلى خارج قطاع غزة"، مؤكدا أنه "بمجرد إتاحة الفرصة، ستبلغه حماس عبر إيران حتى يتمكن رئيس البرلمان، وان محمد نور ماثا، من السفر إلى إيران واستقبال الرهائن عند إطلاق سراحهم".

المصدر: nation thailand

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