فتوى عربية جديدة لمقاطعة بضائع الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية إلى مقاطعة الدول الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة بسبب ما يفعلونه وحلفاؤهم بقيادة الولايات المتحدة بأهل غزة من إبادة جماعية.

وأكد المجلس أن نصرة أهل غزة واجب شرعي على جميع المسلمين سواء بالمال والسلاح وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والتظاهر في الميادين.

وأضاف أنه "يجب على الجهات المسؤولة والتجار والمستهلكين عدم الاستيراد ومقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو لأنه يعد مشاركة في الحرب على غزة."

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وتابع: "يجب شرعا على كل من له علاقة بتصدير الطاقة أن يـمنعوا تصديرها للدول الغربية كما منع الصهاينة وحلفاؤهم الطاقة عن مستشفيات غزة".

وشدد المجلس في بيانه على أن "كل حكام العرب والمسلمين مسؤولون مسؤولية مباشرة عن قتل آلاف الأبرياء في غزة، ومشاركون في الحربِ عليهم، ما داموا ممتنعين عن استعمال الأوراق الاقتصادية والدبلوماسية التي يملكونها".

وحذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT